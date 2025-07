NASpI 2025 per i precari della scuola | tutte le regole aggiornate per ottenere l’indennità di disoccupazione

Se sei un precario della scuola in cerca di stabilità, conoscere le nuove regole NASpI 2025 è essenziale per tutelarti al meglio. La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego rappresenta una rete di sicurezza fondamentale al termine di ogni contratto, offrendo supporto e possibilità di reinserimento. Scopri tutte le novità aggiornate e preparati a richiedere l’indennità di disoccupazione con fiducia e chiarezza.

La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) rappresenta uno strumento fondamentale per i lavoratori precari della scuola che si trovano senza occupazione al termine dei contratti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: scuola - naspi - precari - tutte

Fine scuola 2025, scade il contratto dei supplenti: scrutini, esami, Naspi, punteggio GPS, anno valido per concorsi e abilitazione. GUIDA - Fine scuola 2025, un momento di grande attesa per docenti, studenti e famiglie. Con la conclusione delle lezioni tra giugno 6 e 10, si apre il countdown verso un nuovo anno scolastico, con molte incognite sui contratti dei supplenti e le opportunità di crescita professionale.

https://tuttolavoro24.it/2025/06/29/naspi-per-i-precari-della-scuola/ Vai su Facebook

NASpI 2025 per i precari della scuola: tutte le regole aggiornate per ottenere l'indennità di disoccupazione; Scuola, migliaia di supplenti in vacanza ma non tutti possono accedere alla disoccupazione; NASpI precari scuola: taglio del 25% della mensilità se non si seguono corsi di formazione o percorsi politica attiva del lavoro. Nota Lombardia.

NASpI per docenti precari e personale ATA: come fare domanda già da ora con “BonusX” - Con BonusX puoi iniziare la richiesta già da oggi e ricevere assistenza da un operatore specializzato, tu ... Come scrive orizzontescuola.it

NASpI, svolta digitale per i precari della scuola dall’estate 2025 - La nuova procedura coinvolgerà chi presenta domanda dopo la fine dell’anno scolastico 2024/2025 Dopo la domanda NASpI, obbligatorio caricare il CV, aggiornare i dati e firmare il PAD online ERBA – Una ... Si legge su msn.com