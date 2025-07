Il mercato Emma Villas mette a segno un bel colpo | ingaggiato Piccinelli dalla Sir Perugia

Il mercato della Emma Villas Piacenza si anima con un colpo di scena: l’ingaggio di Piccinelli dalla Sir Perugia. Dopo aver già rafforzato la ricezione con Bragatto, la squadra biancorossa mette a segno il secondo importante acquisto, puntando sull’esperienza del libero classe 1997, reduce da otto stagioni in Superlega. “È una grande opportunità”, afferma Piccinelli, che si sente pronto a dare il massimo e a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

Secondo arrivo per la Emma Villas Codyeco Lupi Siena che dopo il centrale Bragatto ha ufficializzato la firma del libero Piccinelli (che realisticamente prenderà il posto di Bonami). Classe 1997, Piccinelli è reduce da otto stagioni in Superlega, di cui sei a Perugia, una a Cisterna e una a Milano. "E’ una grande opportunità – dice –. Ho incontrato la società che mi ha fatto sentire al centro del progetto e questo è stato un aspetto decisamente importante per me. Sono molto felice e mi metto a totale disposizione con la mia esperienza e il mio entusiasmo, con una grande voglia di mettermi in gioco con l’intento di raggiungere traguardi importanti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net