Usa | Trump minaccia Musk Doge dovrebbe occuparsi di sussidi a sue aziende

Elon Musk si trova al centro di un acceso scambio sui social, con Donald Trump che lo mette sotto pressione, suggerendo che senza sussidi federali il CEO di Tesla potrebbe dover tornare in Sudafrica. La discussione si infittisce, mentre il Dipartimento Doge viene chiamato in causa per ottimizzare le risorse pubbliche. Una guerra tra giganti che potrebbe avere ripercussioni importanti sul futuro dell’innovazione e dei finanziamenti aziendali negli Stati Uniti.

Milano, 1 lug. (LaPresse) – Il presidente Usa, Donald Trump, in un post sul suo social Truth ha minacciato Elon Musk, avvertendo che senza i sussidi federali il ceo di Tesla “probabilmente” dovrebbe “tornare a casa in Sudafrica” e suggerendo che il Doge, cioè il dipartimento della sua amministrazione per l’efficienza del governo, dovrebbe analizzare i sussidi destinati alle aziende di Musk per risparmiare “un sacco di soldi” federali. “Elon Musk sapeva, molto prima del suo endorsement per me come presidente fatto con tanta forza, che ero fortemente contrario all’obbligo di utilizzare veicoli elettrici. 🔗 Leggi su Lapresse.it