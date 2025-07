Le gare Atletica Prato al top Ecco gli ultimi risultati

Le gare dell’Atletica Prato sono al massimo splendore: risultati brillanti, medaglie e grande entusiasmo. Ad Ancona, la squadra femminile ha segnato un ritorno memorabile, qualificandosi per la finale nazionale dopo otto anni. Nei giorni scorsi, altri successi hanno confermato il talento dei tesserati pratese, che continuano a stupire con prestazioni di alto livello. Iniziamo dai campionati italiani di prove multiple…

Ad Ancona, l' Atletica Prato aveva schierato un paio di settimane fa una formazione femminile già capace di conquistare la qualificazione alla finale nazionale a otto anni dall'ultima volta, chiudendo al settimo posto. E anche nei giorni scorsi, il sodalizio pratese ha ben figurato, grazie alle medaglie conquistate dai propri tesserati nelle varie competizioni alle quali hanno preso parte. Iniziamo dai campionati italiani di prove multiple, svoltisi a Busto Arsizio: il miglior risultato lo ha fatto registrare Giada Martino, argento nei 400 metri. Con lei, hanno partecipato alla manifestazione anche Pietro Giulio Pacini, Francesca Borsini e Leonardo Fallani.

