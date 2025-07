Luglio inizia con la Tris Quarté Quinté abbinata al Premio Animal Garden.

Luglio si apre con emozioni e sfide all’ippodromo del Savio, dove questa sera alle 20.55 si terrà un evento imperdibile: la corsa Tris, Quartè, Quinté abbinata al Premio Animal Garden Cesena di Corbara Raffaele. Tra le protagoniste, Africa Jet, pronta a conquistare il pubblico grazie alla sua forma ritrovata. Un appuntamento che promette scintille: non perdere l’occasione di vivere un’estate all’insegna dell’adrenalina e della passione per le corse!

Questa sera, alle 20.55, all' ippodromo del Savio, il mese di luglio inizierà con la corsa Tris, Quartè, Quinté abbinata al Premio Animal Garden Cesena di Corbara Raffaele: il clou di serata è posto alla seconda corsa e vedrà 14 coppie al via con la griffe Indal da seguire in ottica vittoria grazie alla ritrovata Africa Jet, allenata da Alessandro Raspante collocata al secondo nastro assieme a quello che potrebbe essere il suo maggiore contendente, Barnaba Trebì guidato da Santo Mollo. Allo start brillano poi le chance di Valpicetto Jet con Daniele Cuglini, dell'inossidabile specialista Zico, guidato da Andrea Vitagliano e di All About Bi, che Alessandro Raspante affiderà a Manuel Pistone.