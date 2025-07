Campionato Uisp L’Arena Metato batte lo Sconvolts e si aggiudica il terzo scudetto consecutivo

L'entusiasmante sfida tra Arena Metato e Sconvolts ha regalato emozioni intense, culminando con la vittoria schiacciante dei campioni in carica. Per il terzo anno consecutivo, l’Arena Metato si conferma regina del calcio versiliese, inaugurando un ciclo di successi che promette ancora grandi traguardi. La finale, avvincente e combattuta, ha dimostrato ancora una volta che la passione e il talento non conoscono ostacoli. Un nuovo capitolo di grande sport sta per essere scritto.

Per il terzo anno consecutivo, che vale l'apertura ufficiale di un ciclo, l'Arena Metato è campione versiliese del campionato Uisp. Sconfitto 3-0, in una finale che è stata anche equilibrata a dispetto del risultato finale, lo Sconvolts fresco vincitore, appena mercoledì scorso, della Coppa Baglini-Rizzo e proprio contro L'Arena Metato. Finale, dicevamo, equilibrata per larghi tratti e tutto sommato, complice anche il caldo, non particolarmente spumeggiante. Riprova che nella prima frazione i portieri restino praticamente inoperosi. I fuochi d'artificio arrivano nella ripresa e sono di marca pisana.

