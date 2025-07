La difficile estate degli ucraini alla vigilia dell’offensiva russa

In un'estate di tensioni crescenti, gli ucraini si preparano ad affrontare una sfida cruciale: l’imminente offensiva russa che ha già schierato decine di migliaia di soldati vicini a Sumy. La resistenza degli ucraini sarà messa alla prova come mai prima d’ora, in un contesto segnato da strategie di sfinimento e determinazione. Leggi per scoprire come questa delicata situazione si sta evolvendo e cosa ci attende nei prossimi giorni.

Secondo le autorità di Kiev, cinquantamila soldati russi sono ammassati a una ventina di chilometri da Sumy. Mosca si prepara a sfiancare l'esercito ucraino.

