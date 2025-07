VIDEO Vasto incendio in provincia i caschi rossi intervengono e spengono il rogo

Un vasto incendio ha acceso i riflettori sulla provincia di Sant'Arcangelo Trimonte, mettendo in evidenza il coraggio e la prontezza dei Vigili del Fuoco. Con l'ausilio di un elicottero, gli eroi in casacca rossa hanno contrastato le fiamme, proteggendo il territorio e le sue comunità . Un intervento rapido e decisivo che dimostra come, anche nelle emergenze più estreme, l’unione e l’esperienza possano fare la differenza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un vasto incendio si è sviluppato in un'area boschiva in territorio di Sant'Arcangelo Trimonte. Le fiamme hanno interessato un'area senza abitazioni, ma comunque hanno costituito una potenziale minaccia anche per gli insediamenti urbanizzati. I Vigili del Fuoco, supportati anche dall'utilizzo di un mezzo aereo, hanno poi spento l'incendio.

