Il petrolio è in calo Wti a 64,85 dollari -0,40%

Il mercato del petrolio continua a mostrare segnali di flessione, con il WTI in calo a 64,85 dollari e il Brent a 66,52 dollari. Questa tendenza riflette le recenti dinamiche globali e le preoccupazioni degli investitori. Come si evolverà il prezzo del petrolio nei prossimi giorni? Restate sintonizzati per le ultime analisi e aggiornamenti sui mercati energetici.

Prosegue anche questa mattina la tendenza in calo del petrolio. Il contratto Wti con consegna ad agosto è quotato 64,85 dollari al barile, in calo dello 0,40%, mentre il Brent scende dello 0,33% a a 66,52 dollari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il petrolio è in calo, Wti a 64,85 dollari (-0,40%)

In questa notizia si parla di: calo - dollari - petrolio - prosegue

Prezzo oro in calo, Spot scambiato a 3.229,54 dollari - Questa mattina, il prezzo dell'oro registra un calo sui mercati delle materie prime. Il Gold Spot viene scambiato a 3.

“La Striscia è un fronte secondario”. Prosegue il blackout di internet e il conseguente buio sui raid contro i palestinesi. Rinviata anche la conferenza Onu Vai su Facebook

Il petrolio è in calo, Wti a 64,85 dollari (-0,40%); Il petrolio è in calo, Wti a 64,85 dollari (-0,40%); Previsioni Prezzo Petrolio e Gas Naturale: WTI Stabile, Gas In Calo Verso l’EMA a 200 Periodi.

Il petrolio è in calo, Wti a 64,85 dollari (-0,40%) - Il contratto Wti con consegna ad agosto è quotato 64,85 dollari al barile, in calo dello 0,40%, mentre il Brent scende dello 0,33% a a ... Si legge su quotidiano.net

Il petrolio chiude in calo a New York a 65,11 dollari - Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,63% a 65,11 dollari al barile. Come scrive quotidiano.net