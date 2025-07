israele ha bombardato un bar a gaza usato dai giornalisti e attivisti palestinesi

Un attacco aereo ha scosso Gaza, colpendo un bar usato come Internet point da giornalisti e attivisti palestinesi. L’episodio ha provocato una tragedia: 39 vittime e oltre 50 feriti, tra cui il rinomato fotogiornalista Ismail Abu Hatab. Questo grave episodio mette in evidenza la brutalità del conflitto e le sue ripercussioni sulla libertà di informazione e sulla vita di chi documenta la realtà della Striscia.

Lunedì l’esercito israeliano ha colpito con un missile un bar sul lungomare della cittĂ di Gaza usato come Internet point da molti giornalisti palestinesi. Nel bombardamento al bar al Baqa l’esercito israeliano ha ucciso 39 persone, e ne ha ferite piĂą di 50, alcune delle quali in gravi condizioni. Tra le persone uccise c’è Ismail Abu Hatab, un noto fotogiornalista palestinese, i cui reportage dalla Striscia di Gaza erano stati esposti in una mostra a Los Angeles lo scorso aprile. Diversi testimoni hanno raccontato che al momento dell’attacco nel bar c’erano decine di persone, tra cui alcuni bambini che stavano festeggiando un compleanno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it