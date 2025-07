Atletica Brilla la stella dei Runnerini Doc Afaph guidata dalla coach Bertelloni e dal papà Riccardo Stagione magica per Lazzarotti tra titoli regionali e best personal

L’atletica italiana brilla grazie alle imprese di giovani talenti come Francesco Lazzarotti, la stella emergente tra i runnerini doc. Guidato dalla coach Vittoria Bertelloni e dal papà Riccardo P224, Lazzarotti sta vivendo una stagione magica tra titoli regionali e record personali. Un vero esempio di dedizione e talento, che continua a conquistare il cuore degli appassionati: il suo cammino è solo all’inizio e promette grandi cose.

Scroscio di applausi per Francesco Lazzarotti (categoria Ragazzi classe 2012). L'atleta massese, allenato da ben 8 anni dalla coach Vittoria Bertelloni, continua a mietere successi nelle competizioni Fidal, Csi e Corrilunigiana. Dopo aver vinto il gran Prox di cross Fidal, si è aggiudicato anche il titolo regionale Csi di corsa campestre e il titolo provinciale Uisp di corsa su strada. Recentemente ha dominato le prove del Corrilunigiana (piazzandosi sempre al primo posto) al 9° Trofeo Avis, al 14° Trofeo città Verde, all'11° Trofeo San Pietro Retignano e la scorsa settimana alla 51° Ciamptada Aullese.

