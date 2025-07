È stato anche la voce del carismatico Mr Satan in Dragon Ball e dell’esilarante sindaco Quimby ne I Simpson

I l mondo del cinema italiano piange la perdita del doppiatore Saverio Indrio, scomparso improvvisamente a 61 anni nella notte tra il 29 e il 30 giugno a Roma. La sua voce, potente e inconfondibile, ha dato vita a personaggi iconici del cinema e dell’animazione. La vita dopo la morte: il software per “parlare” con i propri defunti è realtà X Leggi anche › Arte in lutto: morto Arnaldo Pomodoro, scultore delle sfere di bronzo › Lutto per Vasco Rossi: è morto Sergio Silvestri, l’amico e collaboratore con cui scrisse “La strega” La pagina Instagram Le voci del doppiaggio ha annunciato la triste notizia con un commovente tributo: «Apprendiamo con dolore, della scomparsa di Saverio Indrio, una delle voci più imponenti e riconoscibili del doppiaggio italiano. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - È stato anche la voce del carismatico Mr. Satan in Dragon Ball e dell’esilarante sindaco Quimby ne I Simpson

