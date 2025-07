Sinner 56 settimane in cima al mondo | superata la striscia di Nadal al primo insediamento al n1

Sinner conquista la vetta mondiale per 56 settimane, superando il record di Nadal al primo insediamento al numero uno. Con Wimbledon alle porte, l’azzurro è ormai sicuro di mantenere il primato, ma dovrà affrontare un percorso più solido rispetto allo scorso anno per respingere la sfida di Alcaraz. La battaglia tra i giganti del tennis è più emozionante che mai, e il futuro promette ancora grandi sorprese.

L'azzurro è sicuro di restare in vetta dopo Wimbledon, ma serverà un cammino migliore dello scorso anno per tenere a distanza Alcaraz.

Sinner-Alcaraz, come cambia il ranking Atp? Carlos accorcia, Jannik a 10.380 punti (e sarà n.1 almeno per 53 settimane) - Alcaraz si prende la scena agli Internazionali d'Italia, battendo Sinner in due set e accorciando le distanze nel ranking ATP.

Jannik Sinner, 54 settimane da numero uno: superato il record di Novak Djokovic - L'azzurro è praticamente certo di conservare la vetta dopo Wimbledon: i problemi cominceranno nella tournée estiva americana ... Scrive msn.com