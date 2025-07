Un fibroscopio di ultima generazione alla Terapia intensiva neonatale Sono stato in quel reparto so cosa si prova

Nel cuore della terapia intensiva neonatale, l’innovazione fa la differenza. Un esempio è il fibroscopio Ultraslim 600, uno strumento di ultima generazione che consente diagnosi e interventi precisi e delicati nelle vie respiratorie dei più piccoli. Questa straordinaria donazione dell’azienda M.T. srl di San Giovanni in Marignano rappresenta un passo avanti fondamentale per garantire cure migliori ai nostri neonati. Un gesto che dimostra come collaborazione e tecnologia possano salvare vite fin dai primi istanti.

