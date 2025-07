Bambini al Pertini musica al castello e notti magiche sotto la rocca | gli eventi

Oggi nell’Aretino si accende il ritmo e la magia con eventi imperdibili: bambini al Pertini, musica al castello e notti magiche sotto la Rocca. Un giorno ricco di cultura, divertimento e tradizione che trasforma il nostro territorio in una scena vibrante da vivere e condividere. Segnatevi queste occasioni speciali e rendete indimenticabile questa giornata: perché l’Aretino non si ferma mai e ha sempre qualcosa di straordinario da offrire.

Ecco gli eventi di oggi, 29 giugno, nell'Aretino.

