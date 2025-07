Ania Goledzinowska | Ero posseduta la testa mi si girò di 180 gradi Pregavo per liberarmi dal maligno

Ania Goledzinowska è l'ex modella e showgirl che finì nello scandalo Bunga Bunga. Ex fidanzata del nipote di Berlusconi, dopo essersi allontanata da quel mondo è stata vittima di esorcismi e possessioni. "Sei persone non riuscirono a fermarmi. La testa mi si girò di 180 gradi" ha raccontato in un'intervista. Grazie alla fede è rinata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

