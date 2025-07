L’Omag Mt va all’attacco Arriva l’opposto Brancher

L’Omag Mt San Giovanni in Marignano si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo nella Serie A1 femminile di volley, rafforzando il suo attacco con un colpo di mercato di grande impatto. Arriva Edinara Brancher, atleta brasiliana di talento e internazionale, pronta a portare carica, tecnica e determinazione alla squadra. Con questa acquisizione, il team marignanese si candida ancora di più a dominare la prossima stagione: il futuro è già alle porte.

di Luca Pizzagalli Arriva un altro tassello importante per la nuova stagione dell’Omag Mt San Giovanni in Marignano pronta ad esordire in serie A1 femminile di volley. A rinforzare il reparto delle opposte arriva Edinara Brancher, atleta brasiliana con importanti esperienze internazionali e di sicuro spessore per il roster marignanese 20252026. "Classe 1996, originaria di Pinhalzinho (Brasile), Edinara è un’opposta potente e di grande temperamento – spiega la società marignanese – cresciuta nel vivaio del Minas Tênis Clube. Ha indossato le maglie di club prestigiosi nel campionato brasiliano come il Sesc RJ e il Fluminense, oltre ad aver avuto esperienze in Europa, tra cui un’annata nella Ligue A francese con il Nantes, dove si è messa in luce anche nelle competizioni europee. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it