La guerra ritarda l’inaugurazione del Grand Egyptian Museum | Sembra la maledizione di Tutankhamon

La guerra e i conflitti geopolitici sembrano gettare un’ombra lunga anche sull’affascinante mondo dell’archeologia, ritardando l’apertura del Grand Egyptian Museum, simbolo di pace e cultura. Dopo vent’anni di attesa, il museo sulla piana di Giza avrebbe dovuto finalmente aprire le sue porte il 3 luglio, ma ancora una volta il destino ha deciso diversamente. La storia di questa meraviglia sembra quasi una maledizione, come quella di Tutankhamon. Continua a leggere.

Rinviata ancora una volta la cerimonia di apertura, prevista per il 3 luglio, del nuovo museo egizio sulla piana di Giza a causa del conflitto tra Israele e Iran. La struttura mastodontica, in costruzione da vent'anni, è già in parte visitabile, tranne la galleria dedicata al tesoro di Tutankhamon.