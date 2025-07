Guerra a Gaza bombe sull’Internet cafè | è strage

Una tragedia scioccante scuote Gaza: un attacco aereo ha devastato un Internet Café, mietendo 39 vittime tra cui noti giornalisti, attivisti e civili. Il localizzato accampamento di speranza e comunicazione si è trasformato in un luogo di dolore, lasciando dietro di sé un segno indelebile nel cuore del conflitto. La perdita di figure come il rinomato fotografo Ismail Abu Hatab evidenzia la crudeltà di questa guerra e il costo umano che essa comporta.

Roma, 1 luglio 2025 - E' salito a 39 morti il bilancio delle vittime del bombardamento israeliano di un Internet Cafè sul lungomare di Gaza. Secondo al Jazeera, un missile sparato da un aereo ha centrato Al-Baqa, il locale a nord di Gaza City dove giornalisti, attivisti e semplici cittadini si ritrovano per usare la connessione internet. E tra le vittime c'è anche uno dei più famosi fotografi del conflitto, Ismail Abu Hatab, i cui scatti sono stati in mostra in giro per il mondo per documentare il massacro nel territorio palestinese sotto assedio. Il bilancio complessivo di ieri e' di 95 morti: le forze israeliane hanno bombardato un bar, una scuola e punti di distribuzione alimentare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net