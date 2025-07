L' oro si apprezza a 3.329,71 dollari l' oncia

Avvio di giornata in rialzo per l' oro. Le quotazioni spot segnano questa mattina un +0,80% a 3.329,71 dollari l'oncia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'oro si apprezza, a 3.329,71 dollari l'oncia

In questa notizia si parla di: dollari - oncia - apprezza - avvio

Oro alle stelle: +60% di acquisti online in Europa e prezzo record a 3.500 dollari l’oncia - L’oro ha raggiunto un traguardo storico, superando per la prima volta i 3.500 dollari l’oncia. Questo incremento segna un nuovo capitolo per il metallo prezioso, consolidando il suo status di rifugio sicuro in tempi incerti.

L'oro si apprezza, a 3.329,71 dollari l'oncia; L'oro si apprezza, a 3.329,71 dollari l'oncia; L'oro si apprezza, a 3.329,71 dollari l'oncia.

L'oro si apprezza, a 3.329,71 dollari l'oncia - Le quotazioni spot segnano questa mattina un +0,80% a 3. Lo riporta quotidiano.net

L'oro è poco mosso in avvio a 2.315 dollari l'oncia - Ansa.it - Dollaro poco mosso in avvio di giornata dopo la decisione della Fed di mantenere invariato il costo del denaro negli Usa: il contratto spot è scambiato a 2. Da ansa.it