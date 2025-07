Nuno Tavares Juventus non tramonta questa pista per la fascia | il laterale della Lazio sfida altri tre obiettivi La lista aggiornata

Nuno Tavares, talento portoghese della Lazio, continua a essere una pista calda per la Juventus nella ricerca di rinforzi sulle fasce. La sua proposta si unisce a una lista di altri tre obiettivi, mentre i bianconeri valutano con attenzione le opzioni più promettenti per potenziare il reparto esterni. In un mercato in movimento, il nome di Tavares resta tra i favoriti: scopriamo insieme le ultime novità e le strategie dei bianconeri.

Nuno Tavares Juventus, non tramonta questa pista per la fascia: il laterale in forza alla Lazio sfida altri tre obiettivi. La lista aggiornata degli obiettivi. Nel puzzle del calciomercato Juve per rinforzare le corsie esterne, spunta anche il nome di Nuno Tavares. Il laterale portoghese, classe 2000, reduce da una stagione tra luci e ombre, è stato inserito nella lista degli osservati dalla dirigenza bianconera. Tuttavia, al momento non rappresenta una priorità concreta per il club. Calciomercato Juve, fascia esterna sotto osservazione: Tavares tra le opzioni, ma il club ha altri piani. Nuno Tavares è stato segnalato tra i profili valutati da Damien Comolli per rafforzare il reparto laterale.

