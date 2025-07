Dove vedere in tv Musetti-Basilashvili oggi Wimbledon 2025 | orario canale esatto streaming

Se sei un appassionato di tennis e non vuoi perderti l’esordio di Lorenzo Musetti a Wimbledon 2025, ecco tutte le informazioni per seguire il match in diretta. Dall’orario al canale, fino allo streaming, scopri come vivere ogni scambio di questa sfida emozionante contro Basilashvili. Preparati a tifare per il talento toscano e a seguire ogni punto di questa importante partita, che promette spettacolo e sorprese.

Lorenzo Musetti, domani 1° luglio, farà il proprio esordio a Wimbledon. Il toscano affronterà il georgiano Nikoloz Basilashvili nel primo turno de i Championships, in una sfida che sarà la seconda sul campo n.2. Un match non semplice per il toscano, visto il suo avvicinamento allo Slam di Londra. LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-BASILASHVILI (2° MATCH DALLE 12.00) L’infortunio nella semifinale del Roland Garros contro lo spagnolo Carlos Alcaraz ha costretto Lorenzo a stare fermo due settimane. Una lesione di primo grado alla coscia sinistra che, quindi, gli ha fatto saltare tutti i tornei a precedere il Major. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Musetti-Basilashvili oggi, Wimbledon 2025: orario, canale esatto, streaming

In questa notizia si parla di: musetti - basilashvili - wimbledon - vedere

Dove vedere in tv Musetti-Basilashvili, Wimbledon 2025: programma, giorno esatto, streaming - Se sei appassionato di tennis e vuoi seguire in diretta il primo turno tra Lorenzo Musetti e Nikoloz Basilashvili a Wimbledon 2025, scopri il programma dettagliato, la data esatta e lo streaming ufficiale.

Il programma azzurro nella 2ª giornata di #Wimbledon: Campo 1 Ore 14: #Sinner - #Nardi Campo 2 Ore 12: #Cocciaretto - Pegula A seguire: #Musetti - Basilashvili Campo 5 Ore 14 circa: #Bronzetti - Teichmann Campo 8 Ore 12: #So Vai su X

Tabellone #Wimbledon: #Fognini inaugurerà il torneo contro #Alcaraz, #Sinner trova #Nardi al debutto, #Musetti #Basilashvili. #Berrettini sulla via di #Zverev Vai su Facebook

Musetti-Basilashvili a Wimbledon: orario, precedenti e dove vederla; Musetti-Basilashvili a Wimbledon: orario, precedenti e dove vederla; Lorenzo Musetti a Wimbledon 2025: quando gioca, programma e orario delle partite · Tennis ATP.

Musetti-Basilashvili a Wimbledon: orario, precedenti e dove vederla - Lorenzo Musetti torna in campo dopo l'infortunio al Roland Garros e a Wimbledon 2025 apre la sua stagione sull'erba. Come scrive msn.com

Wimbledon 2025, Lorenzo Musetti – Basilashvili, dove vedere il match in tv e streaming - Andiamo a scoprire dove sarà possibile vedere il match in tv e in streaming. Riporta tag24.it