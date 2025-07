Traffico Roma del 01-07-2025 ore 08 | 30

Buongiorno da Luceverde Roma! Oggi, 1° luglio 2025, alle 8:30, il traffico in città si presenta intenso, soprattutto sul Raccordo Anulare, dove si registrano rallentamenti e code lungo la carreggiata esterna. La ripresa delle attività lavorative mattutine influisce sulla viabilità, rendendo fondamentale pianificare gli spostamenti. Restate con noi per aggiornamenti costanti e consigli utili per affrontare al meglio questa giornata di traffico.

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione per trovare questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità al traffico un martedì primo luglio traffico intenso sulla rete viaria cittadina concomitanza con l'inizio delle attività lavorative sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti con code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla caccia fino all'uscita Aurelia sempre in esterna rallentamenti dalla rustica allo svincolo via Tiburtina in carreggiata interna incolonnamenti a partire dalla Casilina fino all'uscita per la via Ardeatina ci sono disagi sull'Aurelia penalizzata da lavoro in Corso Lodi che provocano code tra Fregene e Castel di Guido in direzione della capitale sul tratto Urbano della Roma L'Aquila abbiamo cose da Tor Cervara la tangenziale mentre in tangenziale ci sono incolonnamenti dall'uscita Pietralata Monti Tiburtini fino alla Salaria code naturalmente anche verso San Giovanni dall'uscita Verano Porta Maggiore fino a viale Castrense nel quadrante Sud decisamente trafficata la Pontina interessante a dare metti con code a tratti a partire da Pomezia fino alla zona dell'EUR seconda serata per Achille Lauro al Circo Massimo chiusa per l'occasione via dei Cerchi a partire dalle 16 scatterà anche la chiusura di via del Circo Massimo degli via della Greca e di via dell'Ara massima di Ercole parliamo ora di trasporto ferroviario perché per gran parte della giornata di oggi dalle ore 9 alle ore 14 circa i treni per Fiumicino aeroporto relative al servizio Leonardo Express e alla linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto subiranno delle cancellazioni il servizio Leonardo Express sarà interamente sostituito autobus tra Roma Termini e Fiumicino aeroporto per quanto riguarda i treni della fl1 queste saranno sostituiti da bus tra Ponte Galeria e Fiumicino aeroporto maggiori informazioni su altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-07-2025 ore 08:30

