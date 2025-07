Inter Sabatini | Le parole di Lautaro rischiano di montare un caso

Le recenti dichiarazioni di Lautaro Martinez, cariche di frustrazione e malcontento, hanno acceso un acceso dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Sandro Sabatini ha sottolineato come queste parole possano creare tensioni all’interno dello spogliatoio, rischiando di trasformarsi in un caso aperto per l’Inter. Un episodio che potrebbe avere ripercussioni significative sulla stagione nerazzurra, evidenziando quanto le parole dei giocatori siano spesso più di semplici opinioni.

Sandro Sabatini si è espresso riguardo alle parole di Lautaro Martinez ieri sera dopo l’eliminazione dell’Inter dal mondiale per club. L’argentino, scocciato, ha esternato ai microfoni il suo malcontento per il comportamento di qualche compagno di squadra, a suo dire non convinto di restare all’Inter. Le parole di Lautaro  Martinez hanno L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Sabatini: “Le parole di Lautaro rischiano di montare un caso”

In questa notizia si parla di: inter - sabatini - parole - lautaro

Sabatini su Inter-Lazio e Parma-Napoli: «Partite senz’appello!» - Walter Sabatini, in collegamento su Kiss Kiss Napoli, esprime la sua opinione sulle cruciali sfide di campionato: Inter-Lazio e Parma-Napoli.

Le parole di Lautaro Martinez sono quelle di tutti, di quello che si ripete sempre! Vuoi rimanere? Devi impegnarti. Non vuoi rimanere? Porta i soldi e buona fortuna. Riferimento per tutti quanti, non mi va di puntare il dito verso qualcuno, non è il momento, ma q Vai su Facebook

Sabatini: “Inter da rinnovare e ringiovanire. Lautaro crea caso: fa diventare Calhanoglu colpevole”; Sabatini: Il messaggio di Lautaro è rivolto a Calhanoglu; Inter, Chivu: Troppo presuntuosi. Le parole di Lautaro? È entrato a gamba tesa....

Sabatini: “Inter da rinnovare e ringiovanire. Lautaro crea caso: fa diventare Calhanoglu colpevole” - Il giornalista, tra gli opinionisti di Mediaset, ha parlato dell'eliminazione dal Mondiale e delle parole del capitano dell'Inter ... Riporta fcinter1908.it

Sabatini insinua: «Lautaro Martinez rischia di creare un caso!» - Sandro Sabatini si è espresso in merito alla decisione di Lautaro Martinez di esternare in pubblico il suo malcontento per il comportamento di qualche - Secondo inter-news.it