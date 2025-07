Roma l’addio di Abraham salva il bilancio | plusvalenze al fotofinish

Roma, l’addio di Abraham salva il bilancio e mette in salvo le finanze giallorosse. La trattativa lampo con il Besiktas ha portato a un’operazione da circa 20 milioni di euro, fondamentale per rispettare gli impegni economici e chiudere il bilancio 2024-2025 in perfetta regola. Un colpo di scena che dimostra come la strategia finanziaria possa fare la differenza sul campo e fuori.

Una trattativa che ha preso corpo negli ultimi giorni e si è concretizzata proprio quando serviva: Tammy Abraham va al Besiktas e la Roma può tirare un sospiro di sollievo. L’operazione, che vale circa 20 milioni di euro complessivi tra prestito oneroso (2 milioni), obbligo di riscatto (13 milioni) e bonus garantiti (altri 2-3), è la boccata d’ossigeno necessaria per chiudere l’esercizio fiscale 2024-2025 in regola con il settlement agreement UEFA. Anche se la firma ufficiale arriverà oggi, l’accordo è stato formalizzato e scambiato in bozza prima della mezzanotte di ieri, permettendo così di includere la plusvalenza (tra i 7 e gli 8 milioni) nell’ultimo bilancio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, l’addio di Abraham salva il bilancio: plusvalenze al fotofinish

