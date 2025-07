noleggiare una barca il boom del turismo lento da capri ai laghi

noleggiare una barca rappresenta il cuore di questa rivoluzione, trasformando ogni escursione in un’esperienza autentica e personalizzata. Dal fascino di Capri alle acque tranquille dei laghi italiani, il turismo lento invita a riscoprire l’Italia in modo nuovo, immersi nella natura e lontani dal caos. La tendenza cresce, regalando a tutti la possibilità di vivere l’estate del 2025 con libertà, serenità e un contatto profondo con il nostro splendido patrimonio naturale.

