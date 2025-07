Emilia Romagna maxi ticket sanitario per tappare i buchi

In Emilia-Romagna il ticket si paga due volte: in farmacia e alle urne. La prima stangata arriva alla cassa, con 2,20 euro a scatola di farmaco; la seconda è politica e colpisce l’idea di un modello emiliano che scricchiola sotto il peso di bilanci fuori controllo, dirigenti lottizzati e una sanità che da vanto si è trasformata in fardello. Michele de Pascale, il nuovo governatore “di rottura”, ha scelto di alzare le tasse per coprire un buco da quasi 400 milioni, ma la Corte dei Conti lo gela: «Il disavanzo non è episodico, è strutturale». Cioè è sistemica. E così a Palazzo Aldo Moro si risfodera la solita ricetta per ogni male: l’aumento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Emilia Romagna, maxi ticket sanitario per tappare i buchi

