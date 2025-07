Jukebox – La notte delle hit 2025 il nuovo show di Antonella Clerici con Clementino | quando in tv

Preparati a rivivere le hit più iconiche di sempre con "Jukebox – La notte delle hit 2025", il nuovo show condotto da Antonella Clerici, con la coinvolgente partecipazione di Clementino. Due serate imperdibili che celebrano i grandi successi degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000, portando in tv un mix di musica, emozioni e nostalgia. Scopriamo insieme quando andrà in onda e cosa ci aspetta in questa entusiasmante avventura musicale.

