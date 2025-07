Un alveare urbano per rilanciare il commercio di prossimità come chiave di trasformazione per una città più verde accogliente partecipata e sostenibile È il cuore del modello di rigenerazione urbana proposto dal Comune di Como

Immaginate un alveare urbano come simbolo di rinascita e connessione, un invito a riscoprire il commercio di prossimità e a rendere la città più verde e vivace. Il progetto del Comune di Como, attraverso il Distretto Urbano del Commercio, si propone di trasformare la città in un luogo partecipato, sostenibile e accogliente. Un modello che può ispirare altre realtà a ripartire dalla comunità e dalla natura, creando un futuro più armonioso per tutti.

M ilano, 30 giu. (askanews) – Un alveare urbano per rilanciare il commercio di prossimità come chiave di trasformazione per una città più verde, accogliente, partecipata e sostenib ile. È il cuore del modello di rigenerazione urbana proposto dal Comune di Como che, attraverso il Distretto Urbano del Commercio (DUC), porta avanti un progetto presentato alla città con “Il Sentiero del miele”, evento aperto ai cittadini ed ai turisti tra natura, sapori locali e artigianato. Leggi anche › Miele: quali sono i benefici e perché non tutti possono mangiarlo “Per l’amministrazione di Como è fondamentale perseguire l’interesse della città anche attraverso importanti interventi di riqualificazione – afferma Chiara Bodero Maccabeo, assessore al Verde, alla Comunicazione e agli aventi della Città di Como -. 🔗 Leggi su Iodonna.it