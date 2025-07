pontedera al via i lavori giocatori i primi contatti

Pontedera inaugura ufficialmente la stagione 2025-26: i primi contatti con i giocatori si trasformano in contratti firmati, segnando un nuovo entusiasmante capitolo. Dopo le sfide affrontate, il lavoro di Taldo e Menichini comincia a dare i suoi frutti: l’attesa cresce tra i tifosi, pronti a scoprire le novità e gli obiettivi della squadra. La prima lista dei convocati promette già emozioni forti, aprendo le porte a un campionato ricco di sorprese e successi.

Da oggi si apre ufficialmente la stagione agonistica 2025-26. Si possono così rendere ufficiali gli accordi presi fin qui sulla parola con i giocatori, apponendo la firma sul contratto. In casa Pontedera c'è attesa per vedere i frutti del lavoro Taldo-Menichini, anche se per le varie vicissitudini di cui abbiamo raccontato nei giorni scorsi, i due tecnici in sostanza hanno potuto cominciare a lavorare seriamente soltanto da ieri. Una prima lista di calciatori graditi c'è già e qualche nome è già stato contattato, ma, come sempre, in Serie C Pontedera non è la prima scelta, per cui qualche giocatore si è preso del tempo prima di dire sì.