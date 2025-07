Saric e Bastoni per rimpiazzare Palumbo.

L'estate calda del calcio sta arrivando, portando con sé trasferimenti e colpi di scena. Modena si prepara a fare spazio a Saric e Bastoni, pronti a sostituire Palumbo, che si avvicina al Palermo per circa 3 milioni. La sessione di mercato si accende: è il momento di rimanere attenti e mantenere la concentrazione, perché le sorprese sono sempre dietro l'angolo.

Sono iniziati i due mesi più caldi dell’anno calcistico, conviene davvero farsi forza, tenersi stretti e rimanere concentrati perché da oggi in poi le voci si rincorreranno più veloci della luce. Dopo gli annunci ufficiali di Chichizola e del rinnovo del prestito di Dellavalle, il Modena ha in agenda la cessione di Antonio Palumbo al Palermo, praticamente ai dettagli per una cifra che si aggirerà intorno ai 3 milioni con annessa contropartita tecnica della quale ancora si discute. Perché l’altro, vero, tema è in che modo i canarini vorranno sostituire il leader qualitativo delle ultime due stagioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it