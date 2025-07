Il prezzo del gas apre in lieve rialzo a 33,14 euro

Il mercato del gas apre con un lieve segno positivo, sfiorando i 33,14 euro al megawattora, mentre gli investitori monitorano attentamente i livelli degli stoccaggi europei. Questa piccola risalita riflette l’incertezza e l’attesa di nuovi dati sulle riserve, fondamentali per prevedere l’andamento dei prezzi nei prossimi giorni. Resta con noi per scoprire come questa situazione influenzerà le tariffe energetiche e le strategie di approvvigionamento.

Avvio in lieve rialzo per il prezzo del gas, mentre si guarda ai livelli degli stoccaggi europei. Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano lo 0,72% a 33,14 euro al megawattora.

Prezzo petrolio in lieve calo, Wti scambiato a 61,88 dollari - Questa mattina i mercati delle materie prime registrano un lieve calo dei prezzi del petrolio. Il WTI con scadenza a giugno scambia a 61,88 dollari al barile, segnando una flessione dello 0,11%, mentre il Brent con scadenza a luglio si attesta a 64,86 dollari, con una diminuzione dello 0,15%.

Benzina, lieve assestamento al rialzo, verde self a 1,756 euro. Quotidiano Energia, prezzo medio diesel a 1,688 euro al litro

Operazione in porto tramite l'emissione di quasi 203 milioni di nuove azioni a un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 5,026 per azione

Benzina, lieve assestamento al rialzo, verde self a 1,756 euro - In lieve assestamento all'insù le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e diesel.