Palazzo Ghini cambia volto | Archivio e biblioteca all’ex falegnameria

Svolta epocale per il complesso di palazzo Ghini tra corso Sozzi e via Uberti, uno dei più imponenti della città, commissionato nel 1680 dalla famiglia gentilizia e donato dai Gesuiti alla diocesi di Cesena-Sarsina nel 1962. Il complesso dell’ex falegnameria, posto nella corte, sarà restaurato e ristrutturato e accoglierà biblioteca e archivio diocesano, grazie al finanziamento di un milione e ottocentomila euro ottenuto dal Governo. L’annuncio è stato dato dal vicario episcopale per l’economia della diocesi monsignor Ernesto Giorgi, affiancato nella sede della curia dall’on. Alice Buonguerrieri (FdI), ringraziata per essersi adoperata a far pervenire il sostanzioso fondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it