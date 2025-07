Maltempo e caldo estremo | due morti tra alluvioni e cantieri

L’Italia si trova ancora una volta alle prese con eventi climatici estremi: nubifragi implacabili e temperature record stanno mettendo a dura prova la nostra resilienza. Due vite spezzate in poche ore, tra tragedie causate dalle alluvioni e dal caldo insopportabile, ricordandoci quanto sia fragile il confine tra normalità e calamità. Ma cosa possiamo fare per proteggere noi stessi e le nostre comunità? La risposta richiede attenzione, preparazione e impegno condiviso.

L’Italia è di nuovo stretta nella morsa degli eventi estremi: maltempo violento al Nord-Ovest e caldo insopportabile nel Centro-Nord hanno provocato due nuove vittime in poche ore, a Bardonecchia e Bologna. Un uomo muore travolto dalla piena del torrente Frejus, un altro per un malore sotto il sole mentre lavorava in un cantiere. Bardonecchia: il . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Maltempo e caldo estremo: due morti tra alluvioni e cantieri

