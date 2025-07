Caldo Lombardia e altre 12 Regioni fermano i lavori all’aperto

Con l'arrivo delle alte temperature in Lombardia e altre 12 regioni italiane, la sicurezza dei lavoratori diventa prioritaria. Dal 2 luglio al 15 settembre, è in vigore il divieto di attività all’aperto tra le 12:30 e le 16, per tutelare la salute di chi opera in cantieri, cave e aziende agricole. Questa misura dimostra l’importanza di proteggere i lavoratori dai rischi legati al caldo estivo, promuovendo un ambiente di lavoro più sicuro e responsabile.

Dal 2 luglio e al 15 settembre, sarà vietata l'attività lavorativa all'aperto tra le 12:30 e le 16 nelle aree edili, cave, aziende agricole. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Caldo, Lombardia e altre 12 Regioni fermano i lavori all’aperto

In questa notizia si parla di: aperto - caldo - lombardia - regioni

Caldo da bollino rosso in Lombardia, oggi attenzione alle attività all’aperto. In trent’anni otto gradi in più - Oggi in Lombardia si raggiungono temperature da bollino rosso, con un aumento di 8-10 gradi rispetto a giugno tra il 1991 e il 2020.

In Italia e in Lombardia non si può morire di caldo. Lavorare sotto il sole oggi non è solo faticoso, è pericoloso. Ci siamo uniti a Cgil, Cisl e Uil, che hanno chiesto a Regione Lombardia un'ordinanza urgente per fermare le attività all’aperto tra le 12 e le 16. Una Vai su Facebook

Caldo record 2025, in Lombardia ordinanza per tutelare i lavoratori; La Lombardia e altre 12 Regioni fermano i lavori all'aperto per il caldo record | Temperature sopra i 40 gradi in mezza Europa; Caldo record, ordinanza in Lombardia: stop al lavoro all’aperto dalle 12.30 alle 16.

Caldo record in Europa: in Lombardia stop al lavoro all’aperto in orario di punta. Provvedimenti in altre 11 Regioni - ROMA – Un’ondata di calore senza precedenti sta travolgendo l’Europa, con temperature superiori ai 40 gradi dalla Francia alla Germania, fino a Grecia e Spagna. Lo riporta dire.it

La Lombardia e altre 12 Regioni fermano i lavori all'aperto per il caldo record | Temperature sopra i 40 gradi in mezza Europa - Il caldo intenso ha investito tutta l'Europa, con temperature record oltre i 40 gradi dalla Francia alla Germania, dalla Grecia alla Spagna. msn.com scrive