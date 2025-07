La mia vita che show Dalle Kessler a Ronconi

Il grande attore Umberto Orsini, 91enne, si racconta a teatro. Uno spettacolo pieno di storie interessanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "La mia vita, che show. Dalle Kessler a Ronconi"

In questa notizia si parla di: vita - show - kessler - ronconi

Skincare e allenamento al mattino, prove sul palco, il post show per rilassarsi prima di dormire: tutto quello che non vediamo in una vita da popstar - Dua Lipa ci svela il dietro le quinte della vita da popstar nel suo tour mondiale Radical Optimism. Dimenticate i filtri e la patina glamour: la realtà è fatta di skincare mattutino, prove sul palco e routine notturne che includono anche un antiacido! Questo sguardo autentico alla sua giornata ci ricorda che anche le stelle hanno bisogno di prendersi cura di sé per brillare.

La mia vita, che show. Dalle Kessler a Ronconi.

Morto Luca Ronconi, una vita per la sperimentazione - Il Messaggero - Il regista è morto questa sera al Policlinico di Milano dove era ricoverato da alcuni giorni. Si legge su ilmessaggero.it

È morto Luca Ronconi, una vita per il teatro - Panorama - Se n’è andato a poco giorni dal suo compleanno, l’8 marzo, a 81 anni, il grande regista innovatore del teatro italiano, Luca Ronconi, che diresse il Teatro di Roma e il Piccolo del capoluogo ... Lo riporta panorama.it