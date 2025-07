Inter Lautaro non le manda a dire

L'inter di Lautaro Martinez non le manda certo a dire dopo l'eliminazione dal Mondiale per il Fluminense. La sconfitta negli ottavi di finale ha lasciato i nerazzurri e i tifosi delusi, ma il capitano, con un tono deciso, ha chiarito: “Chi non vuole restare deve andare via”. Un messaggio forte che rispecchia la determinazione e la voglia di ripartire, anche in un momento difficile come questo.

L'Inter perde gli ottavi di finale contro i brasiliani del Fluminense e dicono addio all'ennesima competizione stagionale. I nerazzurri cedono alle reti di Cano al 3? e di Hercules al 93?. A fine gara vistosa la delusione degli uomini di Chivu, ma è stato il capitano ad alzare decisamente la voce. Inter, Lautaro: "Chi non vuole restare deve andare via". Un Lautaro Martinez molto duro ha parlato dopo l'eliminazione dell'Inter dal Mondiale per Club. Così l'argentino: "Il messaggio deve essere chiaro: chi vuole restare deve restare, chi non vuole restare deve andare via – le parole del capitano nerazzurro a Sportmediaset -.

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

In una lunga intervista al Giornale, Billy Costacurta ripercorre la sua carriera e non le manda a dire a Francesco Acerbi

L'#INTER CHIUDE IL GIRONE IN TESTA ? Ancora una vittoria per la squadra di Chivu, che chiude il girone da 1ª grazie alla vittoria contro il River Plate. Ritmi alti e tantissime occasioni, specialmente per Lautaro che sfiora il gol in due occasi

Lautaro, ira su Calhanoglu: «Chi non vuole restare all'Inter se ne deve andare». Marotta: «La porta è aperta» | La beffa: Inzaghi batte il City