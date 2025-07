L’Europa non rinuncia alla burocrazia digitale il Canada sì

In un mondo sempre più connesso, l'Europa si mantiene fedele alla sua complessa burocrazia digitale, mentre il Canada decide di rinunciare alla Digital Tax. Bruxelles, nel frattempo, rafforza le proprie normative con Dma e Dsa, rafforzando il controllo sulla rivoluzione digitale. Quale strada sarà quella vincente nel futuro della tecnologia e della regolamentazione globale?

