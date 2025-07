Calhanoglu sta ‘cavalcando’ la situazione | ora Inter infastidita – CdS

Inter e Calhanoglu, un rapporto teso e pieno di tensioni inaspettate. Dopo le parole di Lautaro Martinez e Beppe Marotta, il centrocampista turco si trova al centro di un vortice che mette in discussione il suo ruolo e la sua serenità in nerazzurro. La situazione, ancora da chiarire, rischia di influenzare il prosieguo della stagione. Ora, la domanda è: come evolverà questa vicenda e quale sarà il prossimo capitolo?

All’Inter se non è un caso poco ci manca, perché adesso il problema Hakan Calhanoglu, dopo le parole di Lautaro Martinez e Beppe Marotta, si è ulteriormente alimentato. Intanto, lui non parla. CASO – Ieri, dopo Inter-Fluminense, per forza di cose è scoppiato il caso Calhanoglu, nonostante Beppe Marotta ha provato a minimizzare. Ma le uscite di Lautaro Martinez e del presidente nel post partita non possono avere altre interpretazioni. Ad oggi, però, la società non ha mai ricevuto da Calhanoglu la richiesta di andare via, nonostante quanto filtra dalla Turchia. Ma allo stesso tempo, un giorno sì e l’altro pure spuntano nuove e presunte dichiarazioni del regista numero 20 e di persone a lui affiliate (amici, padre, barbiere), nonché del presidente del Galatasaray, che ha tenuto a precisare. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu sta ‘cavalcando’ la situazione: ora Inter infastidita – CdS

