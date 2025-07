Nuova penalizzazione Juve l’avvocato | Sanzione più grave si applica la recidiva

Una nuova ondata di preoccupazione scuote i tifosi bianconeri: la Juventus potrebbe affrontare una penalizzazione più severa, applicando la recidiva come avvocato La Francesca spiega a Radio CRC. Le dichiarazioni non lasciano spazio a dubbi: la situazione si fa ancora più complessa, con possibili conseguenze penali in vista. Ecco cosa sta succedendo nel cuore del calcio italiano, un capitolo che potrebbe cambiare le sorti della squadra e del suo futuro.

"Ci potrebbero essere degli atti penali poiché qualora il pm dovesse procedere con il rinvio a giudizio il procuratore Chiné non può esimersi dal procedere in questa direzione", afferma subito. "Al termine delle indagini il pm ha tre mesi per formulare una richiesta di rinvio a giudizio a seconda del termine di riflessione.

