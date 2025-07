il programma completo valles che festa italiano morandi e tante partite

Preparati a vivere un’estate indimenticabile, tifosi rossoblù! Il Bologna ha svelato il suo ricco programma di appuntamenti a Valles, tra amichevoli e momenti di festa, dedicati a tutti i supporter. Con il ritiro in Val Pusteria che si avvicina, le date da segnare sono fondamentali: partenza il 12 luglio, prima sfida il 17 e tanto altro ancora. Non perdere neanche un attimo di questa entusiasmante stagione estiva!

Tempo di cerchiare di rosso i giorni sul calendario per i tifosi rossoblù. Il Bologna ha ufficializzato le date dell’estate con gli appuntamenti durante il ritiro di Valles che saranno aperti anche alla partecipazione del popolo di fede bolognese. La squadra salirà in Val Pusteria il 15 luglio, dopo essersi ributta a Casteldebole il 12. Giovedì 17 luglio alle ore 18.00 la prima amichevole al centro sportivo di Valles contro il Gitschberg Jochtal mentre il giorno successivo alle ore 21:00 è in programma serata autografi con una rappresentanza della squadra alla Festa di Rio Pusteria. Sabato 19 luglio invece la squadra parteciperò alla Festa di Rio Pusteria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net