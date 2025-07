Guerra a Gaza 39 i morti nel bombardamento all’Internet cafè

Tragedia a Gaza: il bilancio delle vittime del bombardamento di un Internet Cafè sale a 39, tra cui spicca il noto fotografo Ismail Abu Hatab, le cui immagini hanno documentato i drammatici eventi del conflitto. Un attacco che colpisce non solo i civili, ma anche la memoria visiva di una realtà complessa e dolorosa. Un episodio che riaccende l’attenzione sulla brutalità e le conseguenze di questa guerra.

Roma, 1 luglio 2025 - E' salito a 39 morti il bilancio delle vittime del bombardamento israeliano di un Internet Cafè sul lungomare di Gaza. Secondo al Jazeera, un missile sparato da un aereo ha centrato Al-Baqa, il locale a nord di Gaza City dove giornalisti, attivisti e semplici cittadini si ritrovano per usare la connessione internet. E tra le vittime c'è anche uno dei più famosi fotografi del conflitto, Ismail Abu Hatab, i cui scatti sono stati in mostra in giro per il mondo per documentare il massacro nel territorio palestinese sotto assedio. Il bilancio complessivo di ieri e' di 95 morti: le forze israeliane hanno bombardato un bar, una scuola e punti di distribuzione alimentare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net