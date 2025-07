Abbonamenti tariffe uguali all’anno scorso

Pronti a vivere un'altra emozionante stagione di basket con la Pallacanestro Reggiana? La campagna abbonamenti, ormai una tradizione, parte oggi con tariffe invariabili rispetto all’anno scorso e tre fantastiche offerte: ‘Full’, solo Serie A o solo Coppa. Le promozioni ‘Famiglia Biancorossa’, ‘Under 30’ e ‘Ridotto’ renderanno ancora più accessibile la passione biancorossa. A fare gli onori di casa, ...

di Francesco Pioppi Prenderà il via oggi la campagna abbonamenti della Pallacanestro Reggiana per la prossima stagione agonistica. Tre tipologie di offerta: quella ‘Full’, comprensiva sia delle partite di Serie A che quelle di Coppa (Bcl o Fiba Europe Cup), quella solo Serie A e quella solo Coppa. La campagna sarà divisa in due fasi e manterrà le promozioni e le riduzioni ‘Famiglia Biancorossa’, ‘Under 30’ e ‘Ridotto’. A fare gli onori di casa, oltre alla responsabile ticketing Fabrizia Paolini e al direttore operativo Davide Draghi, era presente anche il socio e consigliere d’amministrazione Graziano Sassi: "Siamo orgogliosi di aver lasciato inalterati i prezzi rispetto all’anno scorso e anzi, vi anticipo che più avanti faremo uscire qualche agevolazione in più per i ragazzi che vogliamo coinvolgere sempre – queste le parole di Sassi che poi ha fatto anche una riflessione sulla squadra - non sono un tecnico, lascio questi compiti al nuovo gm Sambugaro, profilo molto preparato e serio così come lo è Priftis, ma quello che vi posso dire è che sicuramente costruiremo un organico competitivo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it