Parla il produttore Michele Calì | Fondi pubblici a film fantasma | ecco come affonda il cinema italiano

Michele Calì, produttore veterano e voce irriverente del cinema italiano, torna a scuotere le coscienze con il suo nuovo cortometraggio “Con un filo di voce”. Con oltre quarant’anni di esperienza alle spalle, non teme di denunciare i gravi ingranaggi che stanno portando alla deriva il nostro settore, come i fondi pubblici destinati a film fantasma. Ecco come, secondo lui, si sta affondando il cinema italiano.

Produttore da oltre quarant’anni, voce fuori dal coro del cinema italiano, Michele Calì non le manda a dire. Con il suo nuovo cortometraggio Con un filo di voce, affronta il tema della violenza sulle donne e punta a portarlo nelle scuole, nei festival e in televisione. Ma accanto all’impegno civile, Calì denuncia senza mezzi termini . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Parla il produttore Michele Calì: “Fondi pubblici a film fantasma: ecco come affonda il cinema italiano”

