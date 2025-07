Pagelle Inter-Fluminense 0-2 | fioccano 4 e 4,5! Solo due OK – CdS

L'Inter chiude la stagione 2024-25 con un’amara sconfitta contro il Fluminense a Charlotte, uscendo prematuramente dal Mondiale per Club. Una prestazione da dimenticare, con solo due giocatori che si salvano in una giornata negativa per i nerazzurri. Ecco le pagelle di Inter-Fluminense, analizzando i protagonisti di una partita che lascerà molte riflessioni. La delusione è tanta, ma ora è il momento di guardare avanti.

Male, malissimo: l'Inter si conclude in maniera amara la stagione dell'Inter. A distanza di un mese dalla clamorosa disfatta in finale di Champions League, un'altra figuraccia mondiale: ossia la sconfitta contro i brasiliani del Fluminense agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Netto 2-0 per la squadra di Renato Gaucho che con un gol ad inizio partita e uno a fine partita ha estromesso la Beneamata dalla kermesse internazionale a Charlotte.

