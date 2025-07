Inter Marotta | Lautaro ce l’aveva con Calhanoglu Se vorrà andare …

Dopo la sconfitta contro il Fluminense, le tensioni tra Inter e Lautaro Martinez sono state al centro dell’attenzione. Giuseppe Marotta, Presidente nerazzurro, ha commentato a 'SportMediaset' e ha fatto luce su alcune questioni interne, tra cui un possibile confronto tra Lautaro e Calhanoglu. La squadra si prepara ora a rispondere alle sfide future, con l’obiettivo di rafforzare lo spirito di gruppo e ripartire con determinazione.

Giuseppe Marotta, Presidente dell'Inter, ha parlato a 'SportMediaset' dopo la sconfitta, 0-2, contro il Fluminense nel Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Inter, Marotta: “Lautaro ce l’aveva con Calhanoglu. Se vorrà andare …”

