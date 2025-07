il messicano rodriguez delgado si aggiudica la 24esina edizione della classica per juniores

Un talento messicano conquista la scena: Josè Emilio Rodriguez Delgado, appena 17enne alla sua prima volta tra i juniores, scrive una pagina memorabile nel ciclismo delle Marche con la vittoria alla 24esima edizione del Gran Premio Adalberto Gabrielloni. Questa storica edizione segna un traguardo importante, celebrando il talento emergente e la passione che animano questo sport. Delgado, con determinazione e passione, ha dimostrato di essere un futuro campione da tenere d’occhio...

Un’edizione storica del Gran Premio Adalberto Gabrielloni. Parla messicano la classica corsa di Campocavallo. È il portacolori della AR Monex Pro Cycling Team, Josè Emilio Rodriguez Delgado, ad aggiudicarsi la 24esima edizione della gara regina del calendario ciclistico Juniores delle Marche. Delgado, 17 anni, all’esordio nella categoria Juniores, dopo diversi piazzamenti conquista finalmente una vittoria a suggello di una stagione che lo ha visto sempre protagonista. Lo scalatore trionfa in condizioni proibitive per via di un gran caldo, come l’anno scorso, in una gara con 106 partenti, in rappresentanza di 24 formazioni provenienti da tutto il centro Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it