Il mercato del Sassuolo prende ufficialmente il via con gli arrivi di Drissa Camara e Luigi Cherubini, segnando l'inizio di un'estate ricca di sfide e opportunità. Con una rosa pronta a essere rivoluzionata e un’attività intensa tra partenze e nuove assegnazioni, i neroverdi si preparano a scrivere un nuovo capitolo. Le mosse di oggi sono solo l’antipasto di un’estate che promette emozioni e colpi di scena.

Pare possa cominciare con gli arrivi di Drissa Camara e Luigi Cherubini (nella foto) il mercato del Sassuolo, che oggi apre i battenti ‘appendendo’ gli uomini mercato neroverdi a due mesi di lavoro che si annuncia parecchio intenso, stante il ‘pattuglione’ di giocatori da muovere tra entrate e uscite. Delle partenze già formalizzate – Obiang e Toljan, Lovato e Velthuis, Bonifazi, Verdi e Mazzitelli - si sa, come si sa della questione-Romagna, il cui rinnovo è oggetto di confronto tra la società e l’entourage del giocatore. Ben altro succederà da qui ad agosto, ma oggi i nomi caldi sono, o sarebbero, i due citati in apertura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sassuolo sulle tracce di Camara e Cherubini

