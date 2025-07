Reggiana il primo innesto è Basili Il trequartista firma un biennale

La Reggiana dà il via alla sua campagna acquisti con un colpo importante: Damiano Basili, talento classe 2004, firma un contratto biennale e si prepara a portare energia e capacità nel centrocampo granata. Con esperienze promettenti in Serie C e la voglia di emergere, il giovane innesto rappresenta un investimento strategico per il futuro del club. La squadra si rafforza, e i tifosi sono pronti a sognare in grande.

di Francesco Pioppi La campagna acquisti della Reggiana si è aperta ufficialmente ieri con l’annuncio di quello che è il primo ‘colpo’ di mercato del nuovo ds Domenico Fracchiolla. Il club granata ha infatti reso noto di aver ingaggiato a titolo definitivo (con un contratto biennale) Damiano Basili, centrocampista classe 2004 proveniente dalla Pergolettese. Il ragazzo si è messo in mostra nell’ultima stagione di Serie C con 5 reti e altrettanti assist, ma al di là dei numeri (comunque buoni) ad intrigare è soprattutto il potenziale. Si tratta di un giocatore ‘atipico’, un trequartista con una struttura importante (circa 192 cm), ma in grado di muoversi con grande coordinazione e imprevedibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggiana, il primo innesto è Basili. Il trequartista firma un biennale

In questa notizia si parla di: reggiana - primo - basili - biennale

Filippo, di proprietà della Pallacanestro Reggiana , era stato ceduto in prestito a Rieti il primo aprile. Gallo si è fratturato il perone. Stagione finita per il baby - Brutte notizie per la Pallacanestro Reggiana e per Filippo Gallo, giovane promessa del club. In prestito a Rieti, è stato vittima di un infortunio serio: una frattura spiroide composta del perone, che pone fine alla sua stagione.

UFFICIALE - Primo colpo in entrata dalla #Reggiana: dalla #Pergolettese arriva il classe 2004 Damiano Basili, centrocampista romano protagonista di una stagione positiva in #SerieC. https://tuttoreggiana.com/news/257061981702/ufficiale-damiano-basili-e- Vai su X

MERCATO GRANATA Il primo acquisto della Reggiana è l'attaccante esterno Damiano Basili, classe 2004, prelevato dalla Pergolettese in serie C dove ha segnato 5 gol in 35 partite. Basili ha militato nelle giovanili del Chievo Verona e Parma prima i debuttar Vai su Facebook

Reggiana, il primo innesto è Basili. Il trequartista firma un biennale; UFFICIALE – Damiano Basili è un nuovo giocatore della Reggiana: ha firmato un biennale; Reggiana, ecco il primo acquisto: ufficiale l’arrivo del centrocampista Damiano Basili.

Reggiana, il primo innesto è Basili. Il trequartista firma un biennale - Ora si stringe per Contè, Vallarelli, Bozzolan e Bertagnoli ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Calciomercato, Basili è della Reggiana: firmato un contratto biennale - REGGIO EMILIA – La Reggiana ha ingaggiato il centrocampista offensivo Damiano Basili. Si legge su reggionline.com