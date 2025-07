Farmacie chiuse oggi 1° luglio per lo sciopero sindacati mobilitati ovunque

Oggi, le farmacie di tutta Italia sono chiuse, con oltre 1.176 sedi ferme a causa dello sciopero indetto dai sindacati. A Roma, lavoratrici e lavoratori delle farmacie private si sono riuniti per una mattinata di protesta, un gesto che riflette le tensioni accumulate nelle ultime settimane sul fronte contrattuale. Questa mobilitazione, parte di un movimento nazionale, sottolinea la necessità di riforme e ascolto alle richieste dei lavoratori del settore.

Mattinata di protesta a Roma per le lavoratrici e i lavoratori delle farmacie private, che oggi aderito a uno sciopero di quattro ore. La decisione di incrociare le braccia arriva dopo settimane di tensione sul fronte contrattuale, alimentate da una proposta economica giudicata insufficiente dai rappresentanti sindacali. La protesta romana si inserisce in una più ampia mobilitazione nazionale, che da settimane coinvolge chi lavora nelle farmacie private. In tanti hanno scelto di partecipare al presidio organizzato davanti alla sede centrale dell’associazione di categoria (Federfarma), chiedendo un contratto che tenga conto del ruolo e delle responsabilità quotidiane. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Farmacie chiuse oggi 1° luglio per lo sciopero, sindacati mobilitati ovunque

In questa notizia si parla di: farmacie - sciopero - chiuse - luglio

Farmacie, sciopero di 4 ore oggi a Roma: la protesta dei dipendenti sul contratto - Oggi Roma si ferma: le farmacie della capitale scioperano per 4 ore, alzando la voce contro il rinnovo del contratto.

Sciopero delle farmacie, ecco quando rischi di trovarle chiuse (e perché); Olanda, farmacisti di nuovo in sciopero per salari e condizioni di lavoro; Protesta delle Farmacie contro il governo A Roma sette su dieci hanno aderito.

Farmacie, sciopero di 4 ore oggi a Roma: la protesta dei dipendenti sul contratto - I lavoratori dipendenti sono sul piede di guerra per il rinnovo del contratto fermo al palo: alla base della protesta c ... Scrive msn.com

Lavoratori delle farmacie in sciopero a roma contro la proposta salariale di federfarma - Dipendenti delle farmacie in sciopero a Roma e altre città italiane per protestare contro l’offerta salariale di Federfarma, giudicata insufficiente nel rinnovo del contratto collettivo nazionale. Riporta gaeta.it